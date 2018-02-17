«Агент 024»: Один водитель проехал по тротуару, другие перекрыли дорогу

В Бишкеке на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу водитель такси проехал по тротуару. Видео ИА «24.kg» прислал читатель.

Другой читатель тоже прислал фото с очередным нарушением ПДД водителями.

«Возле школы №6 на бульваре Эркиндик машины постоянно перекрывают проход к тротуарам в оба конца, — сообщил он. — Надеюсь, когда-нибудь будет порядок на родной земле, надежда еще теплится».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.