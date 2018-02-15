Остановка на пешеходном переходе: кому закон не писан

Фото нарушителя ПДД, оставившего машину на пешеходном переходе на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, на WhatasApp ИА «24.kg» прислал читатель.

Другой автолюбитель поставил машину ближе пяти метров от пешеходного перехода на пересечении улиц Боконбаева и Шопокова, возле школы №67.

«Водители, поворачивающие с улицы Шопокова, просто не видят школьников на пешеходном переходе», — написал читатель ИА «24.kg».

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