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Агент 024

Жители предложили место для камеры «Умного города»: где ГУОБДД не справляется

На пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Кулиева автомобили постоянно занимают тротуар, игнорируют дорожные знаки, запрещающие парковку. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Припаркованные автомобили создают аварийную ситуацию, мешают пешеходам.

По словам жителей улицы, они уже устали жаловаться. «Если не хватает сотрудников ГУОБДД, надо в рамках программы «Умный город» установить в этом месте камеры наблюдения, чтобы принимать меры к нарушителям ПДД», — предложил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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