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Агент 024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Квартиры горожан промерзают, на окнах лед

Квартиры горожан промерзают, на окнах лед. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Мы живем в районе рынка «Кудайберген» в Бишкеке. У нас в квартире очень холодно, батерии еле теплые. Окна уже промерзают изнутри», — пишут они.

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. Глава ТЭЦ сообщил, что не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан.

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