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Агент 024

ТЭЦ Бишкека окутана паром — фото очевидца

«Проезжали мимо ТЭЦ Бишкека в 11.18, вся территория окутана паром», — сообщили ИА «24.kg» читатели.

Напомним, накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария, ее последствия устраняют до сих пор. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Сегодня в Бишкеке поргнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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