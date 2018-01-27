«Проезжали мимо ТЭЦ Бишкека в 11.18, вся территория окутана паром», — сообщили ИА «24.kg» читатели.

Напомним, накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария, ее последствия устраняют до сих пор. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Сегодня в Бишкеке поргнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62.

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