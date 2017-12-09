В Интернете высмеяли новогоднюю елку в центре Киева

Главная новогодняя елка, установленная в центре Киева, вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей, сообщило РИА «Новости».

Фотографию с деревом выложил у себя в Facebook депутат Верховной рады Украины Борислав Береза.

Пользователи начали активно комментировать эту новость.

«На вид как наша жизнь», — отметил Юра Вовчемыс. «Все как в стране, зато макушка пушистая», — иронизирует один из комментаторов. «Утомилась по дороге», — сочувствует Вадим Иванин.

Местные СМИ предположили, что елка выглядит таким образом из-за того, что после доставки главное новогоднее дерево не сразу развязали, поэтому ветки находились в деформированном состоянии дольше, чем это необходимо.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине покупали новогоднюю елку для Кишинева (Молдова). Она также шокировала местных жителей.

Фото из Интернета

Исполняющий обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду заявила, что дерево пострадало при перевозке, и пообещала купить новую елку за свой счет. 2 декабря в центре города действительно начали устанавливать новое дерево.