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Агент 024

В Интернете высмеяли новогоднюю елку в центре Киева

Главная новогодняя елка, установленная в центре Киева, вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей, сообщило РИА «Новости».

Фотографию с деревом выложил у себя в Facebook депутат Верховной рады Украины Борислав Береза.

Пользователи начали активно комментировать эту новость.

«На вид как наша жизнь», — отметил Юра Вовчемыс. «Все как в стране, зато макушка пушистая», — иронизирует один из комментаторов. «Утомилась по дороге», — сочувствует Вадим Иванин.

Местные СМИ предположили, что елка выглядит таким образом из-за того, что после доставки главное новогоднее дерево не сразу развязали, поэтому ветки находились в деформированном состоянии дольше, чем это необходимо. 

Ранее СМИ сообщали, что в Украине покупали новогоднюю елку для Кишинева (Молдова). Она также шокировала местных жителей. 

из Интернета
Фото из Интернета

Исполняющий обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду заявила, что дерево пострадало при перевозке, и пообещала купить новую елку за свой счет. 2 декабря в центре города действительно начали устанавливать новое дерево. 

Однако, как оказалось, новую елку высотой 19 метров срубили на территории детского сада в одном из районов города.
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