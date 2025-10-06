В селе Фрунзе Сокулукского района уже долгое время сохраняется острая проблема с общественным транспортом. Об этом сообщили жители села.

От села до городской трассы, по которой ходят автобусы № 9, 13, 35, 40, четыре километра, но доехать до нее практически невозможно.

Фото читателя 24.kg

«Не у всех есть машины. Люди вынуждены стоять на холоде или платить 200 сомов за такси, чтобы проехать четыре километра до трассы», — рассказывают жители.

Единственный действующий транспорт — маршрутка № 340, которая, по словам местных жителей, переполнена и курсирует лишь до 19.00.

«В селе созданы все условия для нормального транспортного сообщения: хорошие дороги, остановки, развязки. Здесь работают четыре детских сада, две школы, институт животноводства, завод Rola, швейная фабрика, мебельное производство и рыбные хозяйства. Неужели нельзя пустить хотя бы один маршрут? Народ готов платить, лишь бы транспорт был!» — отмечают жители.

Ранее обращения направлялись в мэрию и акимиат, но безрезультатно. Люди надеются, что власти и транспортные службы наконец обратят внимание на их проблему и помогут решить вопрос с маршрутом.