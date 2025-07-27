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Бишкек вечером и альпийские луга. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся ночным небом над Бишкеком, прогуляемся по альпийским лугам, проедемся по Нарынской области и Алайской долине.

Отправляемся в горы, на альпийские луга. С собой нас позвал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Теперь двигаемся на Иссык-Куль. Свою фотографию Гульчоро Байзаков сделал в селе Отрадное.

Гулчоро Байзакова
Фото Гулчоро Байзакова. Иссык-Куль, село Отрадное

Следующий пункт нашего путешествия — Нарынская область, где в июле побывала Диляра Альмеева.

Завершим наш обзор по традиции на юге Кыргызстана — в Алайской долине. Там побывал и сделал фотографии Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh). 

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336921/
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27 июля, воскресенье
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