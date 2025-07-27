Бишкек вечером и альпийские луга. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся ночным небом над Бишкеком, прогуляемся по альпийским лугам, проедемся по Нарынской области и Алайской долине.
Следующий пункт нашего путешествия — Нарынская область, где в июле побывала Диляра Альмеева.
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