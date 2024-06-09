16:36
USD 87.24
EUR 94.99
RUB 0.98
Агент 024

Перевал Талдык и закаты в Бишкеке. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас подборка красивых закатов, которые наши авторы сфотографировали в разных регионах республики.

Начнем любоваться закатной палитрой с Бишкека. Фотографии заката в столице 1 июня сделала Екатерина Галенко.

«Красный закат. Все было залито красным светом», — рассказал о своих фотографиях один из наших постоянных авторов Сергей Ханов.

Сделал он их 18 мая в столице.

А теперь то, каким закат в Кара-Балте увидела Асель Алиева.

Побудем в Чуйской области еще немного и с помощью Виктории Зотовой заглянем в село Баш-Кара.

И еще завораживающий и одновременно пугающий закат, которым в конце мая в селе Тамчи, на Иссык-Куле, восхитились местные жители.

«Высокогорье, ветер, суровые условия жизни в Сары-Моголе, перевал Талдык, Алайский район», — рассказал о том, где сделал свои фотографии, Мамасалы Ташматов.

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Вполне вероятно, и вам есть что показать читателям 24.kg. Стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» не так сложно.

Читайте по теме
Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/295850/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg
Пруд в пригороде Бишкека и Орто-Токой. Фото и видео читателей 24.kg
Алдиер-Тоо и вид на горы из самолета. Фото и видео читателей 24.kg
Огненный закат и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg
В пригороде Балыкчи и Сулайман-Тоо утром. Фото читателей 24.kg
Каньоны Конорчек и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg
Каньон Лаглан и дорога на базу «Чункурчак». Фото читателей 24.kg
Папанское водохранилище и закаты в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg
Весна в Букаре и утро в Чолпон-Ате. Фото читателей 24.kg
Популярные новости
Невозможно дышать. Термометр в&nbsp;бишкекском автобусе показал +42,6 градуса Невозможно дышать. Термометр в бишкекском автобусе показал +42,6 градуса
На&nbsp;улице Джунусалиева в&nbsp;Бишкеке из-за стройки закрывают тротуар На улице Джунусалиева в Бишкеке из-за стройки закрывают тротуар
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке стоянку организовали возле памятника Аалы Токомбаеву Чудаки парковки. В Бишкеке стоянку организовали возле памятника Аалы Токомбаеву
Бишкекчане сообщают, что им&nbsp;до&nbsp;сих пор не&nbsp;подключили горячую воду Бишкекчане сообщают, что им до сих пор не подключили горячую воду
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
9 июня, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Жители Кочкор-Аты просят навести порядок на перекрестках города Чудаки парковки. Жители Кочкор-Аты просят навести поряд...
15:00
Перевал Талдык и закаты в Бишкеке. Фото читателей 24.kg
13:21
Садыр Жапаров поздравил с Днем работника легкой промышленности
13:00
Быстро нашли свое место — история кыргызстанки о жизни в Канаде
12:48
В Бишкеке автобус врезался в столб