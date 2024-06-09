Перевал Талдык и закаты в Бишкеке. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас подборка красивых закатов, которые наши авторы сфотографировали в разных регионах республики.

Начнем любоваться закатной палитрой с Бишкека. Фотографии заката в столице 1 июня сделала Екатерина Галенко.





«Красный закат. Все было залито красным светом», — рассказал о своих фотографиях один из наших постоянных авторов Сергей Ханов.

Сделал он их 18 мая в столице.







А теперь то, каким закат в Кара-Балте увидела Асель Алиева.









Побудем в Чуйской области еще немного и с помощью Виктории Зотовой заглянем в село Баш-Кара.







И еще завораживающий и одновременно пугающий закат, которым в конце мая в селе Тамчи, на Иссык-Куле, восхитились местные жители.

«Высокогорье, ветер, суровые условия жизни в Сары-Моголе, перевал Талдык, Алайский район», — рассказал о том, где сделал свои фотографии, Мамасалы Ташматов.

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Вполне вероятно, и вам есть что показать читателям 24.kg. Стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» не так сложно.

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