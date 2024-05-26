Пруд в пригороде Бишкека и Орто-Токой. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по пригородам Бишкека, заглянем на Иссык-Куль и в знаменитый Арсланбоб.
Начнем наше путешествие с пригородов Бишкека. Многие жители столицы любят отдыхать на берегах небольших прудов и озер. А заодно и рыбачить, и купаться там. Екатерина Галенко сделала фото в селе Гроздь во время одной из вылазок.
В продолжение — серия фотографий с еще одной вылазки на природу и на пригородный пруд. Фотографии сделала Надежда Хабичевская.
Заглянем в село Баш-Кара, находящееся в Чуйской области. Фотографию там сделала Виктория Зотова.
«Полноводен нынче бассейн Орто-Токойского водохранилища. В верховьях бассейна реликтовые деревья погружаются в воду», — написал о своих фотографиях, сделанных в середине мая Бакыт Шукуралиев.
Раз уж добрались до Иссык-Куля, полюбуемся закатом, который увидел и сфотографировал в селе Бостери Сергей Ханов.
В жару прекрасно укрыться в тени парков или садов. И знаменитый Арсланбоб, находящийся в Джалал-Абадской области, для этого подходит идеально. Да и полюбоваться там есть на что. Например, на водопад, видео которого снял Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).
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