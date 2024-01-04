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Агент 024

На работу общественного транспорта жалуются жители Бишкека

На работу общественного транспорта в новогодние каникулы жалуются читатели 24.kg.

«Хотелось бы узнать, когда городские власти поймут наконец-то, что и в праздники люди тоже работают? А так как вся неделя объявлена выходной, из общественного транспорта ходят только троллейбусы, то есть на работу доехать очень многим не на чем. Если не верите, выйдите в 6.00 на остановку и увидите толпу опаздывающих сограждан!» — написал горожанин.

Другой читатель сообщил, что по-прежнему после 17.00 трудно уехать вниз по улицам Абдрахманова и Елебесова. «Ничего здесь не меняется. Автобус № 226 выручает, но вечером ходит редко», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/283602/
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