Чудаки парковки. Выбирая место для авто, некоторые водители думают только о себе

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Главное найти место, а пешеходы обойдутся», — думают некоторые водители.

Этот автомобиль припарковали на тротуаре на улице Логвиненко.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Многострадальный перекресток Московская — Исанова. Так каждый день проходим со школы с ребенком, маневрируя между машинами», — написал автор видео.

«Дамочка пошла за покупками. Обходи как хочешь. А могла бы и назад сдать — место было, культуры нет», — отметил очевидец.

Ранее читатели сообщали, что тротуары в Бишкеке часто заставляют машинами.

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