Чудаки парковки. Выбирая место для авто, некоторые водители думают только о себе

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Главное найти место, а пешеходы обойдутся», — думают некоторые водители.
Этот автомобиль припарковали на тротуаре на улице Логвиненко.
«Многострадальный перекресток Московская — Исанова. Так каждый день проходим со школы с ребенком, маневрируя между машинами», — написал автор видео.
«Дамочка пошла за покупками. Обходи как хочешь. А могла бы и назад сдать — место было, культуры нет», — отметил очевидец.
Ранее читатели сообщали, что тротуары в Бишкеке часто заставляют машинами.
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