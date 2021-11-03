Сотрудники «Тазалыка» в «Аламедине-1» убрали мусор, на который жаловались жители

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» навели порядок на мусорной площадке, расположенной возле средней школы в микрорайоне «Аламедин-1». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

«31 октября спецтехника не смогла подъехать и очистить баки из-за начатой реконструкции тротуара. На сегодня доступ для специальной техники открыт. Сотрудники МП «Тазалык» убрали скопившийся мусор», — проинформировали там.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Сотрудники «Тазалыка» наводят порядок на мусорной площадке

Напомним, ранее в редакцию с жалобой обратилась жительница района. Она сообщила о переполненных и постоянно горящих мусорных баках.

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