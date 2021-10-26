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Агент 024

В Бишкеке таксист на авто с лого «Яндекс.Такси» напал на пассажира. Его уволили

В Бишкеке водитель на машине с логотипом «Яндекс.Такси» напал на пассажирку. Об этом 24.kg сообщил супруг пострадавшей.

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По его словам, инцидент произошел 18 октября примерно в 17.20 в районе Орто-Сайского рынка.

«Когда жена села в серую машину Honda Accord, пыталась завести беседу с водителем, но он молчал и просто смотрел в глаза. Изначально ей нужно было ехать в две точки, о чем таксист знал. Сначала надо было заехать в торговый центр и взять два мешка корма. Жена ему напомнила, что сначала нужно ехать туда. Потом он стал отказываться ее везти, потому что в салоне якобы нет места для покупок. Он остановился и требовал 150 сомов, хотя проехали они не больше 50 метров. Супруга дала ему 50 сомов, и он начал конфликтовать, пытался ударить по лицу, порвал куртку и сумку. Представитель компании-перевозчика в Кыргызстане сказал, что ответственность лежит на нападавшем. То есть сама фирма ответственности нести не будет. Но нас уверили, что водителя уже уволили», — рассказал читатель.

Отмечается, что пострадавшая написала заявление в УВД Октябрьского района столицы.

В пресс-службе «Яндекс Go» 24.kg сообщили, что возмущены поведением водителя.

«Считаем, что таким людям не место в сфере услуг. Водитель был заблокирован в системе и больше не сможет выполнять заказы. Пользователю наша служба поддержки посоветовала написать заявление в милицию, и мы будем готовы предоставить все необходимые данные по официальному запросу», — говорится в сообщении.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211553/
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