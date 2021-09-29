Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку

Водитель троллейбуса № 17, устроивший на дороге потасовку с велосипедистом, наказан. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. Уточняется, что инцидент был рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии Бишкекского троллейбусного управления.

«Решением комиссии за грубое нарушение трудовой дисциплины водитель Мамбетсадыков получил выговор, ему урезали премию на 30 процентов, это около 3 тысяч сомов. Водитель полностью признал свою вину и написал объяснительную», — проинформировали редакцию.

Фото читателя 24.kg. Троллейбус, водитель которого подрезал велосипедиста и устроил разборки на дороге.

Напомним, о происшествии редакции сообщил читатель. Инцидент произошел в Бишкеке 26 сентября ниже пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова. В какой-то момент водитель подрезал ехавшего по обочине велосипедиста. А после стал оскорблять его и провоцировать на драку.

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