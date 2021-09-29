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Агент 024

Минтранс ответил жителю Маловодного. Пешеходный переход в селе будет уже на днях

На трассе Бишкек — Сокулук в селе Маловодном будет пешеходный переход. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

На участке новой автодороги начали наносить дорожную разметку со стороны города Кара-Балты в сторону столицы. По данным подрядчика, компании Сhina Railway № 5, в Маловодном пешеходный переход появится до 30 сентября (в зависимости от погодных условий.)

Министерство транспорта и коммуникаций просит отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что на трассе Бишкек — Сокулук в селе Маловодном опасно идти через дорогу, поэтому здесь нужен пешеходный переход.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208628/
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