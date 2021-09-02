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Агент 024

Опасно для жизни. Светофоры не работают в селе Сокулук

В селе Сокулук на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе не работают светофоры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из-за этого постоянно происходят ДТП и конфликты между водителями. Один из светофоров вообще развернут непонятно куда. Мы не просим сделать новые светофоры, пусть хотя бы вставят лампочки. В Сокулуке полно сотрудников ГУОБДД — и местные, и областные, и республиканские стоят днем и ночью, но никто из них не замечает, видимо, этой проблемы», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Светофор в селе Сокулук

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/205778/
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