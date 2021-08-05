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Агент 024

Мэрия не при чем. Стоянка возле Аламединского рынка не муниципальная

Стоянка возле Аламединского рынка не муниципальная. В мэрии Бишкека отреагировали на сообщение читателя 24.kg, что возле базара люди с самодельными жезлами требуют оплату.

«Данный земельный участок во владении муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» не находится. С вопросами о работе парковщиков горожанам следует обращаться к администрации Аламединского рынка», — ответили в мэрии.

Напомним, ранее в мэрии Бишкека сообщали, что специалисты муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» совместно с районными УВД выявляют незаконных парковщиков, которые ведут незаконную деятельность на территориях муниципальных автопарковок.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203259/
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