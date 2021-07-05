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Агент 024

Жара с августа по июль. Кыргызстанцы получили сообщение от МЧС с ошибкой

Многие кыргызстанцы получили предупреждение от МЧС об аномально жаркой погоде с ошибкой. Об этом 24.kg сообщили несколько читателей.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Многие кыргызстанцы получили ошибочное сообщение от МЧС

«В сообщении написано, что аномальная жара будет с 4 августа по 8 июля 2021 года. Сначала подумали, что такая знойная погода продлится месяц. Но поразмышляли логически и поняли, что, скорее всего, здесь ошибка», — пишут граждане.

В пресс-службе МЧС выясняют, кто допустил ошибку и почему отдельные кыргызстанцы получили смс-рассылку с ошибкой.

Напомним с 4 по 8 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/199942/
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