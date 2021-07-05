Непривитых медиков не пустят в красную зону? Проверяем

Непривитых медработников могут не пустить в красную зону. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Напомним, Минздравсоцразвития издал приказ об обязательной вакцинации медиков в месячный срок.

В Республиканском центре иммунопрофилактики заверили, что никаких ограничений для тех, кто отказался получить прививку от коронавируса нет.

«Мы и до этого делали такой приказ об обязательной вакцинации тех, кто идет в красную зону, — в феврале-марте, перед началом кампании. В других странах работающие медики тоже должны быть привиты», — пояснили в РЦИ.

В столичном Горздраве также отметили, что ограничений нет. При этом напомнили, что нет и стопроцентной гарантии, что человек не заразится после вакцинации и необходимо время для выработки иммунитета.

По словам главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигита Аалиева, в их стационаре медработники практически все добровольно вакцинировались еще до приказа Минздрава. «Почти 1,5 года мы работаем в красной зоне и знаем, что это такое. Большинство привились. Поэтому у нас в последнее время не регистрируются случаи заражения медработников», — сказал он.

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