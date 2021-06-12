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Агент 024

В скверах и парковых зонах Бишкека продолжают работать батуты

В скверах и парковых зонах Бишкека продолжают работать батуты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Батуты запрещены в парковых зонах, но, куда ни глянь, они везде. Не понимаю, городские власти сами запрещают им работать, но по факту батутов очень много. Антисанитария и грязь», — написал он.

Ранее пользователи Facebook сообщали, что в бишкекском парке на Южных воротах вырубили четыре дерева и поставили батут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197434/
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