В скверах и парковых зонах Бишкека продолжают работать батуты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Батуты запрещены в парковых зонах, но, куда ни глянь, они везде. Не понимаю, городские власти сами запрещают им работать, но по факту батутов очень много. Антисанитария и грязь», — написал он.

Ранее пользователи Facebook сообщали, что в бишкекском парке на Южных воротах вырубили четыре дерева и поставили батут.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.