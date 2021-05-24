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Агент 024

Неграмотность в ЦОН Бишкека. Женщина заплатила больше из-за ошибок сотрудников

В центрах обслуживания населения жительнице Бишкека пришлось заплатить больше из-за ошибок сотрудников. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«В ЦОН на улице Ахунбаева, в здании гипермаркета «Фрунзе», мне надо было собрать пакет документов, некоторые пришлось менять только из-за неграмотности сотрудников этого ведомства. В ЦОН Первомайского района, например, мне три раза перепечатывали свидетельство о разводе, так как сотрудница абсолютно безграмотная. Мне пришлось оплачивать каждое из трех свидетельств. В Сокулукском ЦОН в свидетельстве о браке тоже допустили две ошибки, хотя в книге регистрации заполнено правильно, но пришлось заплатить за их неграмотность 600 сомов», — написала она.

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«Зачем надо было затевать эту цифровизацию, если нет сотрудников грамотных, обученных?! Не пора ли ввести норму для этих горе-сотрудников, чтобы они сами оплачивали свои ошибки?» — спрашивает бишкекчанка.

По словам женщины, она обратилась с жалобой в кол-центр 119, но ей сказали, что они не регулируют работу сотрудников ЦОНа.

Читательница также пожаловалась, что в центре на улице Ахунбаева ей не выдали талон на обслуживание, хотя она пришла в 14.50. Сказали, что не успеют принять ее до закрытия.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194949/
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