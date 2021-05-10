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Общество

ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно

ГРС определила пять категорий граждан, которые могут получить бесплатную ID-карту. Об этом сообщили в ведомстве.

Акция распространяется на наиболее уязвимые категории, которые могут рассчитывать на бесплатную ID-карту.

Утвержден четырехсторонний регламент взаимодействия между ГРС, Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения и соцразвития, Минобороны по предоставлению списков.

Право получить на бесплатной основе паспорт КР (ID-карта) могут следующие категории лиц, за исключением случаев утери:

  • детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;
  • детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
  • инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
  • пенсионерам старше 70-летнего возраста, находящимся на государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
  • участникам Великой Отечественной войны (в том числе инвалидам ВОВ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей) и участникам Баткенских событий.

Кампания по бесплатной выдаче ID- карт продлится до 31 августа текущего года согласно реализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193538/
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