ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно

ГРС определила пять категорий граждан, которые могут получить бесплатную ID-карту. Об этом сообщили в ведомстве.

Акция распространяется на наиболее уязвимые категории, которые могут рассчитывать на бесплатную ID-карту.

Утвержден четырехсторонний регламент взаимодействия между ГРС, Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения и соцразвития, Минобороны по предоставлению списков.

Право получить на бесплатной основе паспорт КР (ID-карта) могут следующие категории лиц, за исключением случаев утери:

детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;

детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);

инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;

пенсионерам старше 70-летнего возраста, находящимся на государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;

участникам Великой Отечественной войны (в том числе инвалидам ВОВ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей) и участникам Баткенских событий.

Кампания по бесплатной выдаче ID- карт продлится до 31 августа текущего года согласно реализации.