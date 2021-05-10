ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно

ГРС определила пять категорий граждан, которые могут получить бесплатную ID-карту. Об этом сообщили в ведомстве.
Акция распространяется на наиболее уязвимые категории, которые могут рассчитывать на бесплатную ID-карту.
Утвержден четырехсторонний регламент взаимодействия между ГРС, Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения и соцразвития, Минобороны по предоставлению списков.
Право получить на бесплатной основе паспорт КР (ID-карта) могут следующие категории лиц, за исключением случаев утери:
- детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях интернатного типа;
- детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
- инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
- пенсионерам старше 70-летнего возраста, находящимся на государственном обеспечении и проживающим в социальных стационарных учреждениях;
- участникам Великой Отечественной войны (в том числе инвалидам ВОВ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей) и участникам Баткенских событий.
Кампания по бесплатной выдаче ID- карт продлится до 31 августа текущего года согласно реализации.