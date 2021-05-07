21:53
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Агент 024

Ржавую детскую площадку установили в бишкекском жилмассиве «Ак-Босого»

В Бишкеке на улице Манаса в жилмассиве «Ак-Босого» установили ржавую детскую площадку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Детскую площадку, старую, скорее всего, кем-то выброшенную, поставили возле места сбора мусора. Чем думает мэрия, когда ставит такие площадки?» — интересуется он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Детская площадка в жилмассиве «Ак-Босого»

По словам жителя, горку поставили в феврале-марте.

«Дети могут пораниться, еще и ржавчина. Последствия травмы могут быть тяжелыми. Лучше бы не ставили», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/193219/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Строительная фирма вырыла траншею возле детской площадки. Горожане обеспокоены
В 4-м микрорайоне Бишкека вандалы сломали элементы детской площадки
Детская площадка в столичном жилмассиве «Ак-Босого» опасна для жизни
Несмотря на запрет, в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке установили батут
Землю общего пользования отдали частникам. Жители обращаются к президенту
На бульваре Эркиндик появится еще одна детская площадка
На детской площадке в селе Новопокровка пасут скот
Бишкекчане недовольны ремонтом детской площадки. Качели покрасили, а сидений нет
В переулке Ильменском сносят детскую площадку, несмотря на протесты жителей
Не для детей. В 4-м микрорайоне Бишкека из игровой площадки сделали питейную
Популярные новости
Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в&nbsp;Кыргызстане ко&nbsp;Дню Победы Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в Кыргызстане ко Дню Победы
Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу
Ситуация на&nbsp;границе. В&nbsp;Баткене продолжается контрабанда ГСМ в&nbsp;Таджикистан Ситуация на границе. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан
В&nbsp;Бишкеке водитель BMW выехал на&nbsp;встречную полосу под железнодорожным мостом В Бишкеке водитель BMW выехал на встречную полосу под железнодорожным мостом
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
21:49
Ржавую детскую площадку установили в бишкекском жилмассиве «Ак-Босого» Ржавую детскую площадку установили в бишкекском жилмасс...
21:09
В Чуйской области задержан местный житель, ранее судимый за наркотики
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: дожди
20:22
В Бишкеке открыли центр временного пребывания для людей с туберкулезом
20:01
Сегодня в рубрике «Официально»