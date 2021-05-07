Ржавую детскую площадку установили в бишкекском жилмассиве «Ак-Босого»

В Бишкеке на улице Манаса в жилмассиве «Ак-Босого» установили ржавую детскую площадку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Детскую площадку, старую, скорее всего, кем-то выброшенную, поставили возле места сбора мусора. Чем думает мэрия, когда ставит такие площадки?» — интересуется он.

Фото читателя 24.kg. Детская площадка в жилмассиве «Ак-Босого»

По словам жителя, горку поставили в феврале-марте.

«Дети могут пораниться, еще и ржавчина. Последствия травмы могут быть тяжелыми. Лучше бы не ставили», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.