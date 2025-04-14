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Общество

В городе Ош вместо старых построят 200 новых детских площадок

В Оше вместо старых и страшных построят 200 новых детских площадок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на территории города определены места для строительства.

Уточняется, что рабочая комиссия муниципалитета совместно с представителями подрядных организаций определила места по строительству детских площадок с учетом обращений граждан.

В рамках первого этапа планируется поставка 50 комплектов инвентаря, установка которых уже началась в микрорайонах «Анар», «Толойкон» и «Кулатов».

Сегодня начнется возведение детских площадок в муниципальном территориальном управлении «Курманджан Датка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325858/
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