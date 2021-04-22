Продают сельхозугодья под жилье. Житель Сузака пожаловался на местные власти

Житель села имени Атабекова Сузакского района Джалал-Абадской области пожаловался, что органы местного самоуправления продают земли сельскохозяйственного назначения частным лицам. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на участках Государственного фонда сельскохозяйственных угодий продолжается массовое строительство жилых домов.

«Средняя стоимость шести соток земель — 200 тысяч сомов. Продажа осуществляется без участия органов МСУ, архитектуры и кадастра. Документацию на участки оформляют задним числом. У кого денег нет, очереди ждут с 2005 года. Народ сильно возмущен. АКС ГКНБ куда смотрит, неужели они здесь не видят коррупцию?» — задался вопросом местный житель.

Он добавил, что правоохранительные органы игнорируют обращения и жалобы местных жителей.

Глава айыл окмоту села Атабекова Тимур Курбанов, комментируя 24.kg ситуацию, рассказал, что на данный момент, согласно постановлению правительства, 47 гектаров ранее незаконно выданных земель сельхозназначения пытаются трансформировать.

«Есть участки, которые с 2019 года незаконно выдавались. Сейчас идет процесс трансформации. Я работаю на должности главы айыл окмоту полтора года. За это время ни один участок сельхозназначения не продавался частным лицам под строительство жилых домов», — заключил Тимур Курбанов.