Застрявшие на перевалах водители пожаловались на отсутствие помощи

Вчера больше ста машин застряли на горном перевале Отмок. Об этом сообщают водители авто в социальных сетях.
Однако сегодня в пресс-службе Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций сказали, что на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок завершили работы по очистке снега и проезд для автомобилей открыли.
«Сегодня закрыта дорога Каракол — Энильчек из-за снежных лавин. В ближайшие сутки вопрос будет решен», — отметили в ведомстве.
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