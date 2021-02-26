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Агент 024

Застрявшие на перевалах водители пожаловались на отсутствие помощи

Вчера больше ста машин застряли на горном перевале Отмок. Об этом сообщают водители авто в социальных сетях.

По их словам, машины заметает снегом, их приходится откапывать лопатой. «Никакой помощи нет, тут и женщины, и дети. Уже все готовы пешком отсюда уйти, потому что от холода можно умереть. Грейдеров нет, представителей ДЭУ тоже. Сказали, что у них нет солярки. Видео снято вчера днем», — говорит один из них.

Однако сегодня в пресс-службе Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций сказали, что на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок завершили работы по очистке снега и проезд для автомобилей открыли.

«Сегодня закрыта дорога Каракол — Энильчек из-за снежных лавин. В ближайшие сутки вопрос будет решен», — отметили в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184700/
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