В микрорайоне «Тунгуч» на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их словам, автонаезд произошел сегодня в 8.40. «Судя по всему, пешеходный переход замело снегом, его не было видно. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу», — говорят они.

В управлении Патрульной службы милиции столицы сказали 24.kg, что подробности аварии предоставят позже.