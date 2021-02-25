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Агент 024

В микрорайоне «Тунгуч» на пешеходном переходе сбили мужчину

В микрорайоне «Тунгуч» на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их словам, автонаезд произошел сегодня в 8.40. «Судя по всему, пешеходный переход замело снегом, его не было видно. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу», — говорят они.

В управлении Патрульной службы милиции столицы сказали 24.kg, что подробности аварии предоставят позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184616/
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