13:34
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Агент 024

Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне

Автоинспекторы в Нарыне устроили рейд. Без разбора и каких-либо законных оснований они останавливают все машины подряд. Об этом 24.kg сообщил читатель Бакыт Осмонов.

«У нас с утра в областном центре сотрудники ГУОБДД МВД, прикрываясь рейдом по выявлению нарушителей, устроили настоящий кошмар местным водителям. Они без разбора останавливают все транспортные средства подряд, тем самым искусственно создают ажиотаж и пробки на дорогах. При этом они требуют документы на авто, хотя могли бы проверить машину по базе данных. В ответ на справедливые нарекания участников дорожного движения они ссылаются на некий план по проведению рейда, в котором об остановке всех автомобилей подряд нет ни слова. Есть все причины предполагать, что все это делается исключительно в корыстных целях», — сообщил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184053/
просмотров: 723
Версия для печати
Материалы по теме
На объездной дороге возле Бишкека фермеры снова жгут камыш
Жители Каракола пожаловались на бездействие санэпидемстанции
И. о. мэра лично проверил состояние тротуаров на улице Толстого
В Бишкеке на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон»
В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
Брусчатка вместо асфальта. В мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта
Как бишкекские муниципальщики латают дыры в асфальте? Своеобразно
В Нарыне член ОПГ застрелил 31-летнего мужчину. Его задержали
В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!
Жижа и куски асфальта. Как выглядят тротуары на улице Махатмы Ганди
Популярные новости
Электронная запись в&nbsp;школы. Минобраз и&nbsp;мэрия устранились от&nbsp;решения проблем Электронная запись в школы. Минобраз и мэрия устранились от решения проблем
Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на&nbsp;электронную запись в&nbsp;школы Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на электронную запись в школы
На&nbsp;ужасное состояние автобуса &#8470;&nbsp;42&nbsp;пожаловалась жительница Бишкека На ужасное состояние автобуса № 42 пожаловалась жительница Бишкека
В&nbsp;Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против В Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
19 февраля, пятница
13:04
Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотру...
12:53
Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией
12:29
Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне
12:26
Премьер-министр поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции
12:22
Фонд развития Иссык-Кульской области возглавил бывший сотрудник ГКНБ