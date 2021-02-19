Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне

Автоинспекторы в Нарыне устроили рейд. Без разбора и каких-либо законных оснований они останавливают все машины подряд. Об этом 24.kg сообщил читатель Бакыт Осмонов.

«У нас с утра в областном центре сотрудники ГУОБДД МВД, прикрываясь рейдом по выявлению нарушителей, устроили настоящий кошмар местным водителям. Они без разбора останавливают все транспортные средства подряд, тем самым искусственно создают ажиотаж и пробки на дорогах. При этом они требуют документы на авто, хотя могли бы проверить машину по базе данных. В ответ на справедливые нарекания участников дорожного движения они ссылаются на некий план по проведению рейда, в котором об остановке всех автомобилей подряд нет ни слова. Есть все причины предполагать, что все это делается исключительно в корыстных целях», — сообщил он.

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