Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото скриншот. Сайт посольства Кыргызстана в Москве выдает ошибку

По его словам, воспользоваться ресурсом он не может уже несколько часов. При попытке войти на сайт появляется ошибка № 1020 (доступ запрещен). Специалисты поясняют, возможно наличие вирусов, которые мешают полноценной работе сайта. В дипмиссии пока не комментируют, почему пользователям недоступен сайт.

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