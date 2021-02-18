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Агент 024

Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать

Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

скриншот
Фото скриншот. Сайт посольства Кыргызстана в Москве выдает ошибку

По его словам, воспользоваться ресурсом он не может уже несколько часов. При попытке войти на сайт появляется ошибка № 1020 (доступ запрещен). Специалисты поясняют, возможно наличие вирусов, которые мешают полноценной работе сайта. В дипмиссии пока не комментируют, почему пользователям недоступен сайт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183952/
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