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Агент 024

В мэрии Бишкека не знают, что за яма на улице Щербакова

Ордер на производство земляных работ на перекрестке улиц Щербакова и Элебесова не выдавался. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

В управлении капитального строительства муниципалитета предположили, что яма подготовлена для установки камеры «Безопасного города».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Может провалиться асфальт на улице Щербакова

В мэрии посоветовали горожанам обратиться в ГУВД столицы.

Напомним, накануне читатель сообщил, что из-за ямы может провалиться асфальт на проезжей части.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/183561/
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