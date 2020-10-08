Фото дня. На митинге в поддержку Сооронбая Жээнбекова используют детей

Фото 24.kg. На митинге в поддержку Сооронбая Жээнбекова есть дети

На митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова в Оше вывели детей. Фото прислал читатель 24.kg.

По его словам, сейчас на центральной площади южной столицы присутствует около 500 человек. Люди еще подходят.

На одном из снимков видно, что дети и подростки держат транспаранты с надписями «Сооронбай Жээнбеков легитимный президент» и «Матери Оша за мир».

Отметим, накануне поздно вечером на площади в Оше стали устанавливать юрты. Сегодня там проходит митинг в поддержку президента КР.

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