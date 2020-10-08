17:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Агент 024
Сюжет: Беспорядки после выборов

Фото дня. На митинге в поддержку Сооронбая Жээнбекова используют детей

Фото 24.kg. На митинге в поддержку Сооронбая Жээнбекова есть дети

На митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова в Оше вывели детей. Фото прислал читатель 24.kg.

По его словам, сейчас на центральной площади южной столицы присутствует около 500 человек. Люди еще подходят.

На одном из снимков видно, что дети и подростки держат транспаранты с надписями «Сооронбай Жээнбеков легитимный президент» и «Матери Оша за мир».

Отметим, накануне поздно вечером на площади в Оше стали устанавливать юрты. Сегодня там проходит митинг в поддержку президента КР.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/168329/
просмотров: 2857
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров снова приехал в Дом правительства
Митинг у Дома правительства. Митингующих и дружинников кормят пловом
Митинг у Дома правительства. Представители муфтията прочитали молитву
Сотрудники «Тазалыка» отмывают центральную площадь Ала-Тоо
Митинг у Дома правительства. Провокации продолжаются
Министерство транспорта и дорог работает в штатном режиме
Митинг у Дома правительства. Люди рассержены бездействием депутатов
Полпред в Таласе Марат Мураталиев вернулся на место
В Бишкеке требуют отставки главы департамента лесного хозяйства
Сторонники Садыра Жапарова организовали охрану Дома правительства
Популярные новости
Омурбек Текебаев сфотографировал бюллетень? Что ответил сам политик Омурбек Текебаев сфотографировал бюллетень? Что ответил сам политик
В&nbsp;Иссык-Атинском районе неизвестные начали захватывать поля В Иссык-Атинском районе неизвестные начали захватывать поля
Выборы-2020. На&nbsp;Старой площади много милиции, готовят к&nbsp;разгону митинга? Выборы-2020. На Старой площади много милиции, готовят к разгону митинга?
Небывалое единогласие. В&nbsp;Сети обсуждают итоги выборов в&nbsp;Кара-Суу и&nbsp;Кара-Кульдже Небывалое единогласие. В Сети обсуждают итоги выборов в Кара-Суу и Кара-Кульдже
Бизнес
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
8 октября, четверг
17:07
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
17:04
Садыр Жапаров снова приехал в Дом правительства
17:02
Беспорядки после выборов. Нурлана Мотуева вернули в колонию-поселение
16:58
Камчыбек Ташиев покинул Дом правительства
16:56
Бишкек под защитой ДНД. Дружинники заявляют, что они вне политики