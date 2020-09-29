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Схватка медведя гризли со стаей волков попала на видео

В Йеллоустонском национальном парке (США) сняли видео схватки медведя гризли со стаей волков. Ролик опубликовали в YouTube на канале At Home In Wild Spaces.

Схватка произошла из-за туши бизона, которого убили волки. Гризли пришел на запах крови и решил полакомиться мясом.

По словам автора видео Майка Годфри, стычки за добычу между этими хищниками не редкость. Чаще всего в борьбе побеждает медведь. Гризли может в одиночку справиться со стаей из семи волков.

Однако в этот раз соперник оказался многочисленнее. Стая Джанкшн-Батт насчитывает 20 волков. Она является одной из самых больших и сплоченных на территории парка.

«Медведь долго подбирался к стае, дошел до волков, которые находились дальше всего от добычи. Они попытались его прогнать, но медведь прошел дальше. Однако затем борьба обострилась. Все больше и больше волков стали оказывать медведю отпор. Стая объединилась, чтобы прогнать чужака. Я думал, что знаю исход этой битвы, но я ошибался. Обе стороны выжили, чтобы продолжить сражение на следующий день после первой стычки», — рассказал очевидец.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166759/
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