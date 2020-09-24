Пешеход, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте, рассмешил соцсети

Нарушитель ПДД, попытавшийся пересечь в неположенном месте оживленную магистраль в уезде Паньчжоу (провинция Гуйчжоу, КНР), попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения. Об этом сообщил портал rai77.com.

Китайский прохожий не рассчитал массы тела и застрял на ограждении. На протяжении нескольких секунд молодой человек, находясь в неестественной позе, все же пытался преодолеть преграду. Но в конечном итоге сдался и вернулся на тротуар.

Дорожные полицейские в назидание всем нарушителям ПДД опубликовали в сети видеоролик с угодившим в незавидное положение пешеходом.