В Бишкеке перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие

В Бишкеке столкнулись маршрутка и легковое авто. В результате аварии микроавтобус перевернулся. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, ДТП произошло на пересечении проспекта Чуй и улицы Калыка Акиева. «Маршрутка № 215 перевернулась после столкновения с легковым автомобилем Honda Fit. Есть пострадавшие. Бус ехал на главной дороге по проспекту Чуй в сторону улицы Уметалиева. Honda Fit ехала по Калыка Акиева в сторону Киевской», — говорят очевидцы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.