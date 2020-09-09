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Агент 024

Бишкекчане просили открыть тротуар на улице Ибраимова, но у них забрали и газон

На улице Ибраимова в районе пересечения с Огонбаева устанавливают забор, увеличивая территорию под стройку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ранее здесь был тротуар. Новый забор ставят на газоне. Всеми правдами и неправдами пытаются застроить. А должны были освободить тротуар и газон. Деньги и связи решают все», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Ибраимова в Бишкеке

Отметим, ранее жители просили восстановить тротуар в этом месте.

По словам читателя, огороженная территория принадлежала дому по адресу: Куйбышева, 93, и композиционно дополняла комплекс-бассейн с фонтаном. Сейчас в центре города стоит этот забор.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164626/
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