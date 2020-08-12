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Агент 024

На автодороге Бишкек — Ош сгорел еще один бензовоз

На автодороге Бишкек — Ош сгорел еще один бензовоз. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, водитель авто остановился отремонтировать колеса и в этот момент произошел взрыв. Ему удалось отцепить прицеп и отъехать на безопасное расстояние, прежде чем бензовоз взорвался.

Напомним, что сегодня на автодороге Бишкек — Ош на территории Джалал-Абадской области сгорел бензовоз, который упал в реку.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162353/
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