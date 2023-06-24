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Происшествия

Бензовоз выехал на встречную линию трассы Бишкек — Ош и столкнулся с минивэном

23 июня в соцсетях распространили видео горящего на трассе грузового автомобиля. По словам автора ролика, он заснял горящий бензовоз, который выехал на встречную полосу и врезался в минивэн.

В пресс-службе УОБДД по ГУВД Чуйской области сообщили, что пострадавших в этом происшествии нет.
 
Отмечается, что грузовой автомобиль марки «Мерседес-Бенц» направлялся на север по автодороге Бишкек — Ош. На 93-м километре трассы водитель выехал на встречную линию, цистерна бензовоза с горючим отцепилась от самой машины и ударила другую машину — Honda StepWGN.
 
Загорелась только цистерна, грузовик не пострадал, как и водитель машины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268901/
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