23 июня в соцсетях распространили видео горящего на трассе грузового автомобиля. По словам автора ролика, он заснял горящий бензовоз, который выехал на встречную полосу и врезался в минивэн.

В пресс-службе УОБДД по ГУВД Чуйской области сообщили, что пострадавших в этом происшествии нет.

Отмечается, что грузовой автомобиль марки «Мерседес-Бенц» направлялся на север по автодороге Бишкек — Ош. На 93-м километре трассы водитель выехал на встречную линию, цистерна бензовоза с горючим отцепилась от самой машины и ударила другую машину — Honda StepWGN.

Загорелась только цистерна, грузовик не пострадал, как и водитель машины.