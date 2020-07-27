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Агент 024

В бишкекском энергосбыте очереди. Жители просят сделать онлайн-выдачу счетов

В бишкекском энергосбыте столпотворение и очереди. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В период пандемии внутрь за получением билета на электронную очередь не запускают. В итоге все на улице, живая очередь. Неужели нельзя было с начала карантина организовать онлайн-получение счетов для юридических лиц? По телефону справочной службы можно узнать только общую сумму, без деталей потребления за прошедший месяц. На сайте «Северэлектро» выдает только баланс для физических лиц», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160833/
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