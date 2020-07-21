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Агент 024

Арендаторы Beta Stores жалуются, что в торговом центре повысилась оплата

Администрация торговых центров Beta Stores не реагирует на просьбы о снижении арендной платы. Об этом 24.kg сообщили предприниматели.

«За все время карантина нам ни разу не пошли на уступки, ни одной копейки не сделали скидку на аренду, не дали возможность хоть немного встать на ноги. Никто не в состоянии повлиять на владельца», — сообщили они.

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Более того, по их словам, из-за роста доллара арендная плата повысилась. «Болеют реализаторы и продавцы, треть бутиков просто закрыта, но аренду все равно надо оплачивать. У многих из нас долги по кредитам», — отметили они.

Арендаторы добавляют, что они не могут съехать из торгового центра. «Клиенты нарабатываются годами, оборудование заказано под конкретное помещение», — добавили они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160103/
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