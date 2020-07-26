Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и Иссык-Куль на рассвете

Лето — самое благодатное время для путешествий по Кыргызстану и создания красивых фотографий и видео о нашей республике. Многие так и делают, а потом делятся ими с редакцией 24.kg и нашими читателями.
Красивой фотографией из пригорода Бишкека, где установлен известный всем горожанам флагшток, порадовал нас Вячеслав Ногай.
Не менее красивую фотографию Аламединского ущелья сделал Ахмат Кабылбеков.
Продолжаем путешествовать недалеко от Бишкека — возле села Воронцовка сделал свои фотографии с недавних пор постоянный наш автор Юрий Калюгин.
Еще одна фотография пришла к нам из города Кара-Балты от Каримы Курбановой.
Теперь двинемся в обратную сторону. Фотографии Кегетинского ущелья, одного из самых красивых в Чуйской области, сделала Надира Зайнулина.
«Во время поездок на Иссык-Куль сделано много фото. Всякий раз, бывая на озере, мы видим его всегда. Поэтому хочется запечатлеть его во всем многообразии», — подписал свои фотографии Ильшат Галимов.
Еще один наш постоянный автор Жумагуль Тентиева запечатлела рассвет на Иссык-Куле, совместив сразу несколько фотографий.
Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики доставил вам несколько приятных минут. Не забывайте, что вы можете присоединиться к команде наших авторов. Сделать это несложно.
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.