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Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и Иссык-Куль на рассвете

Лето — самое благодатное время для путешествий по Кыргызстану и создания красивых фотографий и видео о нашей республике. Многие так и делают, а потом делятся ими с редакцией 24.kg и нашими читателями.

Красивой фотографией из пригорода Бишкека, где установлен известный всем горожанам флагшток, порадовал нас Вячеслав Ногай.

Вячеслава Ногая
Фото Вячеслава Ногая. Гора Боз-Болток на закате

Не менее красивую фотографию Аламединского ущелья сделал Ахмат Кабылбеков.

Ахмата Кабылбекова
Фото Ахмата Кабылбекова. Аламединское ущелье

Продолжаем путешествовать недалеко от Бишкека — возле села Воронцовка сделал свои фотографии с недавних пор постоянный наш автор Юрий Калюгин.

Еще одна фотография пришла к нам из города Кара-Балты от Каримы Курбановой.

Каримы Курбановой
Фото Каримы Курбановой. Кара-Балта, апрель

Теперь двинемся в обратную сторону. Фотографии Кегетинского ущелья, одного из самых красивых в Чуйской области, сделала Надира Зайнулина.

 

«Во время поездок на Иссык-Куль сделано много фото. Всякий раз, бывая на озере, мы видим его всегда. Поэтому хочется запечатлеть его во всем многообразии», — подписал свои фотографии Ильшат Галимов.

Еще один наш постоянный автор Жумагуль Тентиева запечатлела рассвет на Иссык-Куле, совместив сразу несколько фотографий.

Жумагуль Тентиевой
Фото Жумагуль Тентиевой. Рассвет на Иссык-Куле

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики доставил вам несколько приятных минут. Не забывайте, что вы можете присоединиться к команде наших авторов. Сделать это несложно.

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Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и южный берег Иссык-Куля

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/157189/
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