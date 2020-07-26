Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и Иссык-Куль на рассвете

Лето — самое благодатное время для путешествий по Кыргызстану и создания красивых фотографий и видео о нашей республике. Многие так и делают, а потом делятся ими с редакцией 24.kg и нашими читателями.

Красивой фотографией из пригорода Бишкека, где установлен известный всем горожанам флагшток, порадовал нас Вячеслав Ногай.

Фото Вячеслава Ногая. Гора Боз-Болток на закате

Не менее красивую фотографию Аламединского ущелья сделал Ахмат Кабылбеков.

Фото Ахмата Кабылбекова. Аламединское ущелье

Продолжаем путешествовать недалеко от Бишкека — возле села Воронцовка сделал свои фотографии с недавних пор постоянный наш автор Юрий Калюгин.

Еще одна фотография пришла к нам из города Кара-Балты от Каримы Курбановой.

Фото Каримы Курбановой. Кара-Балта, апрель

Теперь двинемся в обратную сторону. Фотографии Кегетинского ущелья, одного из самых красивых в Чуйской области, сделала Надира Зайнулина.

«Во время поездок на Иссык-Куль сделано много фото. Всякий раз, бывая на озере, мы видим его всегда. Поэтому хочется запечатлеть его во всем многообразии», — подписал свои фотографии Ильшат Галимов.

Еще один наш постоянный автор Жумагуль Тентиева запечатлела рассвет на Иссык-Куле, совместив сразу несколько фотографий.

Фото Жумагуль Тентиевой. Рассвет на Иссык-Куле

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики доставил вам несколько приятных минут. Не забывайте, что вы можете присоединиться к команде наших авторов. Сделать это несложно.

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