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Увеличенный вдвое счет. В «Северэлектро» сделали корректировку

Квитанцию бишкекчанке, которой принесли увеличенный вдвое счет за свет, откорректировали и передали абоненту. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

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«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции показания данных с прибора учета рекомендовано передавать инспектору через SMS-сообщения в установленные сроки. В связи с тем, что абонент передал данные позже срока, начисление произведено по среднемесячному потреблению», — отметили в ОАО.

В настоящий момент заявитель претензий не имеет.

В компании напомнили, что корректировку счетов можно произвести в следующем месяце при передаче показаний приборов учета.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151571/
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