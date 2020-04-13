Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья

Житель Бишкека просит спилить аварийные деревья на улице Токтогула за домом № 250. Об этом он написал на WhatsApp 24.kg.

«На тротуаре есть два дерева, которые уже несколько лет назад высохли. Было бы хорошо, если соответствующие службы убрали их. Есть опасность, что они могут упасть во время сильного ветра или снегопада», — написал он.

Отметим, в Бишкеке в результате снегопада 9 апреля упало более 60 деревьев, 40 заломов крупных веток и сучьев, более 200 мелкой ветоши.