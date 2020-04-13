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Агент 024

Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья

Житель Бишкека просит спилить аварийные деревья на улице Токтогула за домом № 250. Об этом он написал на WhatsApp 24.kg.

«На тротуаре есть два дерева, которые уже несколько лет назад высохли. Было бы хорошо, если соответствующие службы убрали их. Есть опасность, что они могут упасть во время сильного ветра или снегопада», — написал он.

Отметим, в Бишкеке в результате снегопада 9 апреля упало более 60 деревьев, 40 заломов крупных веток и сучьев, более 200 мелкой ветоши.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149914/
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