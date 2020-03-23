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Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Километровая пробка образовалась на въезде в Бишкек

В селе Военно-Антоновка перед постом ГУОБДД на въезде в Бишкек образовалась километровая пробка. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, всех, кто въезжает в столицу, усиленно проверяют.

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Напомним, в Республиканском штабе по коронавирусу сообщили, что в Бишкеке на въезде и выезде из города установлены 12 фильтрационных постов.

Уточняется, что во всех районах работает пеший патруль.

Замминистра ЧС сообщил, что карантинные посты установлены по всей стране на въезде в районы и города. «Они созданы для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Граждане, проходящие эти посты, должны иметь при себе документы», — сказал Калыс Ахматов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147567/
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