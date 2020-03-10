В «Джале» застройщик обесточил дом. Без тепла осталось более тысячи человек

В микрорайоне «Джал» компания-застройщик обесточила многоквартирный жилой дом. Об этом 24.kg сообщили жители.

По их словам, в доме около 260 квартир, в которых проживает более тысячи человек. «Мы остались без единственного источника обогрева и приготовления пищи, потому что дом подключен только к электроэнергии», — сообщили они.

По словам горожан, компания должна была сдать дом в эксплуатацию еще в 2017 году, однако до сих пор этого не сделала. Но людям разрешили заселиться в квартиры.

«Когда мы обратились в офис строительной компании, нас не пустили, более того, охранник грубо оттолкнул женщину», — сообщили они.

По словам жителей, они намерены выйти на мирный митинг к зданию мэрии Бишкека.

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