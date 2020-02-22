Лифт в многоэтажном доме Бишкека запустили, несмотря на долги

В многоэтажном доме Бишкека в 7-м микрорайоне лифт не работал только две недели, сейчас все исправили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Уточняется, что лифт запустили, несмотря на долги жильцов.

«Да, лифт запустили, чтобы праздник людям не портить и в надежде, что все-таки жители погасят долг», — отметили в муниципалитете.

Заявление жительницы этого дома о том, что лифт не работает месяц, в Горлифте опровергли.

Напомним, пользователь Facebook под ником Chinara Djanabulova заявляет о вымогательстве и коррупции в системе ЖКХ. Публикацию об этом женщина разместила в социальной сети.