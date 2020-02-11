Раскопали дорогу и не закончили работы. Жители Бишкека утопают в грязи

Бишкекчане жалуются на испорченную дорогу в районе улиц Тоголока Молдо и Можайского. Видеообращение опубликовали в Instagram.

По словам жителей, сотрудники мэрии раскопали дорожное полотно и бросили все в ужасном состоянии. На жалобы граждан реакции нет ни от кого.

«Уже не знаем, куда жаловаться. Все в грязи постоянно, дети все время грязные в школу приходят. Нашли время, когда заниматься такими работами и бросать все, а люди страдают теперь. Таксисты отказываются заезжать сюда — машины застревают в грязи», — говорится в описании к ролику.