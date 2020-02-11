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Агент 024

Раскопали дорогу и не закончили работы. Жители Бишкека утопают в грязи

Бишкекчане жалуются на испорченную дорогу в районе улиц Тоголока Молдо и Можайского. Видеообращение опубликовали в Instagram.

По словам жителей, сотрудники мэрии раскопали дорожное полотно и бросили все в ужасном состоянии. На жалобы граждан реакции нет ни от кого.

«Уже не знаем, куда жаловаться. Все в грязи постоянно, дети все время грязные в школу приходят. Нашли время, когда заниматься такими работами и бросать все, а люди страдают теперь. Таксисты отказываются заезжать сюда — машины застревают в грязи», — говорится в описании к ролику.

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Добрый день. Можете пожалуйста закинуть обращения и фото отметить мэрии города. Уже не знаем куда жаловаться. Куда только не жаловались все соседи результата ноль. Всю дорогу нам испортили раскопали под холода и бросили. Не возможно ходить вообще какой ходить даже на машине не проедешь застревает Машина. Таксисты вообще отказываются проезжать туда. Как ходить не знаем уже все в грязи постоянно ,как дети в школу ходят там плыть надо никак не пройдёшь. Нашли время когда заниматься такими работами и бросать все,а люди страдают теперь. Район тоголок молдо можайского. Всю дорогу испортили. Уже не знаем куда идти жаловаться все игнорят. Детей жалко все в школу грязные ходят.

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/143227/
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