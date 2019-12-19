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Австралиец запек мясо в салоне стоящей на солнцепеке машины

Температура в салоне раскаленной на солнце машины позволяет термически обработать мясо до состояния готовности. Убедился в этом австралийский блогер Стю Пенджелли, хозяин старенького Datsun, пишет издание «АвтоПарк».

Ради эксперимента он с утра оставил автомобиль на открытом для солнца месте, наглухо закрыв окна, и поместил мясо в противне на переднем пассажирском сидении. Рядом для точности оставил термометр и регулярно фиксировал изменение температуры.

Днем, когда солнце стояло в зените, термометр показал 81 градус тепла! При этом Datsun экспериментатора не сильно поглощающего тепло черного цвета, а всего лишь красного.

Мясо в итоге оказалось готовым, что, по замыслу блогера, должно напоминать водителям о недопустимости оставлять на жаре в закрытой машине животных и людей.
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