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Сюжет: Проблемные маршрутки

Водители маршруток продолжают нарушать в Бишкеке Правила дорожного движения

Водители бишкекских маршруток продолжают нарушать Павила дорожного движения. Видео и фото 24.kg присылают читатели.

Водитель буса маршрута № 243 на перекрестке улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина повернул направо с третьего ряда, выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

«Пролетел мимо слева от нас на пешеходку, благо людей не оказалось. Но все равно создал аварийную ситуацию», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушитель ПДД

Водитель другого буса повернул на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Каралаева со второго ряда.

Ранее читатель сообщил, что водители общественного транспорта нарушают Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.

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