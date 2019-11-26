Водители маршруток продолжают нарушать в Бишкеке Правила дорожного движения

Водители бишкекских маршруток продолжают нарушать Павила дорожного движения. Видео и фото 24.kg присылают читатели.

Водитель буса маршрута № 243 на перекрестке улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина повернул направо с третьего ряда, выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

«Пролетел мимо слева от нас на пешеходку, благо людей не оказалось. Но все равно создал аварийную ситуацию», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Нарушитель ПДД

Водитель другого буса повернул на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Каралаева со второго ряда.

Ранее читатель сообщил, что водители общественного транспорта нарушают Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.

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