За хамство на дороге байкер поплатился мгновенно в Сан-Диего (Калифорния). Об этом пишет издание «АвтоПарк».

По его данным, на светофоре перед въездом в город в две полосы выстроились ожидающие зеленого света автомобили. Появившийся мотоциклист прокатился между рядами, что и так раздражает автомобилистов, а затем вдруг пнул MINI Cooper, отломав правое зеркальце.

Наказание последовало мгновенно. От собственного же пинка задира-мотоциклист потерял равновесие, вильнув рулем, съехал на обочину и грухнулся на землю.

Но, судя по тому, как решительно водитель MINI с отломанным зеркальцем перестроился в другой ряд и поехал за мотоциклистом, неприятности для хулигана еще не закончились.