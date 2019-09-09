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За хамство на дороге байкер поплатился мгновенно

За хамство на дороге байкер поплатился мгновенно в Сан-Диего (Калифорния). Об этом пишет издание «АвтоПарк».

По его данным, на светофоре перед въездом в город в две полосы выстроились ожидающие зеленого света автомобили. Появившийся мотоциклист прокатился между рядами, что и так раздражает автомобилистов, а затем вдруг пнул MINI Cooper, отломав правое зеркальце.

Наказание последовало мгновенно. От собственного же пинка задира-мотоциклист потерял равновесие, вильнув рулем, съехал на обочину и грухнулся на землю.

Но, судя по тому, как решительно водитель MINI с отломанным зеркальцем перестроился в другой ряд и поехал за мотоциклистом, неприятности для хулигана еще не закончились.
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